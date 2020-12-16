أواسط السويحلي يعود للتدريبات بعد غياب لعامين

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أعلن نادي السويحلي اليوم الأربعاء عودة فريق أواسط النادي لكرة القدم للتدريبات بعد توقف دام لسنتين.

وتأتي عودة تدريبات أواسط السويحلي استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021/2020.

وكان رئيس اللجنة التسييرية للنادي علي صوان عقد الإثنين الماضي اجتماعًا مع – مشرف الفئات السنية لكرة القدم محمود محجوب، و المدير الفني لفريق أواسط السويحلي لكرة القدم عبدالقادر الشبلي، وعضو اللجنة التسييرية والمكلف بالألعاب الجماعية رضا الشريف لوضع كافة النقاط حول عودة تدريبات الفئات السنية.

وسيجتمع الطاقم الإداري والفني للفئات السنية مع اللاعبين السابقين المسجلين في آخر موسم رياضي لفئة الأواسط بالنادي من مواليد (2002).