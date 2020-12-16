برغش يوضح أسباب ترشحه إلى ولاية ثانية لرئاسة اتحاد كرة السلة

خاص- أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس اتحاد كرة السلة، فؤاد برغش، اليوم الأربعاء، ترشحه لرئاسة الاتحاد في ولاية ثانية في الانتخابات المقرر إقامتها في مارس المقبل.

وكانت قد أعلنت وزارة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق عن إقامة انتخابات اتحاد كرة السلة في شهر مارس من العام المقبل.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال برغش، “إن ترشحه إلى ولاية ثانية كان بسبب توقف النشاط الرياضي في ليبيا لمدة عام وتسعة أشهر نتيجة الحرب وفيروس كورونا”.

وتابع برغش، “لم نأخذ فرصتنا في تطبيق البرنامج العام الذي أعددناه لتطوير المنتخبات، والتي سنطبقها في الولاية الثانية إن تم انتخابنا”.

وأشار برغش أن الاتحاد العام لكرة السلة بصدد التجهيز للإعلان عن قائمة منتخب ليبيا تحت 20 سنة.

وفي سياق منفصل، كان قد تماثل رئيس الاتحاد العام الليبي لكرة السلة، فؤاد برغش، من إصابته بفيروس كورونا التي أعلن عنها في أكتوبر الماضي.