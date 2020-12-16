الأهلي طرابلس جاهز لمواجهة الاتحاد المنستيري

أيام قليلة تفصل ممثل ليبيا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، الأهلي طرابلس، عن خوض أولى مبارياته في المسابقة حيث سيواجه الاتحاد المنستيري لحساب الدور 32.

وأجرى رجال المدرب جلال القادري تحضيراتهم لموقعة المنستير في طرابلس حيث خاضوا عدة مباريات ودية مع أندية محلية وأفريقية وقام القادري بغربلة الرصيد البشري للفريق بعد أن وجد التوليفة الأمثل للفريق.

وفقد خصم الأهلي الأول في الكونفدرالية، الاتحاد المنستيري، أول لقاءين له في الدوري التونسي أمام كل من النادي الصفاقسي والترجي الرياضي إذ يبدو الفريق ليس في أفضل حالاته وعلى ممثل ليبيا استغلال الفرصة.

من جهتها، قامت إدارة نادي الأهلي بميركاتو كبير استقطبت من خلاله أفضل اللاعبين المحليين وتعاقدت مع لاعب أجنبي من الأفريقي التونسي، إذ يسعى ممثل ليبيا لخطف ورقة الترشح للدور 32 مكرر.

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