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القرقني على موعد للحفاظ على لقبه العالمي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ثلاثة أيام فقط تفصل البطل العالمي كمال القرقني عن المشاركة في مستر أولمبيا 2020 في أمريكا.

ويسعى البطل الليبي للحفاظ على لقبه العالمي للعام الثاني على التوالي بعد أن توج العام الماضي بذهبيته مستر أولمبيا.

وكان القرقني قد توج 2018 بالميدالية البرونزية بعد تعرضه للإصابة، ولكنه حقق اللقب في الموسم الذي يليه. واستعد القرقني جيدا للبطولة في محل إقامته في بريطانيا وكذلك تركيا.

ويعد القرقني من أبرز الرياضيين الليبيين إذ شق طريقه نحو العالمية لوحده دون دعم أو تميل من أي جهة مسؤولة في البلاد، ضف إلى ذلك أن شهرته تجاوزت حدود الدول العربية بعد أن بات الليبي نجما عالميا في سماء رياضة كمال الأجسام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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