الرقيبي يؤكد دعم الألعاب والرياضيين “محليا ودوليا”

اجتمع رئيس الأولمبياد الخاص الليبي خالد الرقيبي مساء أمس مع مدربي الألعاب الرياضية.

حيث ناقش الاجتماع عدة بدنو من شأنها الرقي برياضة أصحاب الهمم، كما تم التطرق للبنود الفنية والمالية والإدارية عن العام الماضي. وشمل الاجتماع عرض البرنامج الصحي للرياضيين للموسم المقبل.

من جهته، قدم رئيس الأولمبياد الخاص خالد الرقيبي كل الدعم المادي لجميع الألعاب والرياضيين في مشاركتهم المحلية والدولية للموسم الجديد، فيما طالب المشاركون بضرورة التعاقد مع شركات رعاية للرفع من رياضة أصحاب الهمم في استحقاقاتهم القادمة.

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