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الرقيبي يؤكد دعم الألعاب والرياضيين “محليا ودوليا”

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس الأولمبياد الخاص الليبي خالد الرقيبي مساء أمس مع مدربي الألعاب الرياضية.

حيث ناقش الاجتماع عدة بدنو من شأنها الرقي برياضة أصحاب الهمم، كما تم التطرق للبنود الفنية والمالية والإدارية عن العام الماضي. وشمل الاجتماع عرض البرنامج الصحي للرياضيين للموسم المقبل.

من جهته، قدم رئيس الأولمبياد الخاص خالد الرقيبي كل الدعم المادي لجميع الألعاب والرياضيين في مشاركتهم المحلية والدولية للموسم الجديد، فيما طالب المشاركون بضرورة التعاقد مع شركات رعاية للرفع من رياضة أصحاب الهمم في استحقاقاتهم القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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