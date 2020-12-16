الجعفري يسعى لتطوير الفئات السنية

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الدكتور جمال الجعفري مع الطواقم الفنية للفئات السنية .

ويأتي الاجتماع في إطار حرص الإدارة واطمئنانها على سير التدريبات لإعداد مواهب الغد، وحسب الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فإنه تم خلال الاجتماع مناقشة كل السبل التي من شأنها أن تجعل الطواقم الفنية تعمل في أفضل الظروف، بما يمكنها من صقل المواهب لتشريف نادي الاتحاد في الاستحقاقات المقبلة.

ويعد نادي الاتحاد منجما للاعبين منذ تأسيسه وقد قدمت مدرسة نادي الاتحاد العديد من اللاعبين الذين مثلوا ألوان المنتخب الوطني لسنوات طويلة

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