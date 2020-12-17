محكمة أرجنتينية: يجب حفظ جثة مارادونا لاثبات النسب

قضت محكمة أرجنتينية بضرورة حفظ جثة أسطورة كرة القدم في الأرجنتين اللاعب الراحل آرماندو دييغو مارادونا في حالة الحاجة إلى حمضه النووي في قضايا اثبات النسب.

يشار إلى أن مارادونا توفي في نوفمبر الماضي ودُفِنَ في السادس والعشرين من نفس الشهر في مقبرة خارج العاصمة بوينس أيرس .. وكان محامي مارادونا قد أبلغ وكالة رويترز للأنباء في وقت سابق أن عينات الحمض النووي موجودة بالفعل لكن المحكمة قالت إنه لا يجب حرق الجثة.

وطلب “5” أبناء معترف بهم بالإضافة إلى “6” آخرين – اثبات نسبهم، في عملية ميراث معقدة تشهدها الأرجنتين، فيما نقلت رويترز عن “ماجالي جيل” البالغة من العمر “25” عاماً إنها اكتشفت أن مارادونا هو والدها قبل عامين، فيما اعترف الراحل مارادونا بأربعة أبناء في الأرجنتين وواحد في إيطاليا أثناء مسيرته في نابولي.

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