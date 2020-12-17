المماطلة التونسية تضع مواجهة الاتحاد مع بيراميدز في الكونفيدرالية على ملاعب مصر

أخبار ليبيا24

أكد نادي الاتحاد أنه سيلعب مباراتيه أمام بيراميدز المصري ضمن الدور 32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية في مصر.

وأوضح نادي الاتحاد في بيان له أن مباراة الذهاب المحسوبة للاتحاد ستقام بملعب برج العرب بالإسكندرية في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي وستقام مباراة الإياب بالقاهرة بملعب الكلية العسكرية في السادس من شهر يناير 2021.

وعن اختيار مصر كشف نادي الاتحاد أن مباراة الذهاب كان من المقرر أن تجري بملعب صفاقس لكن السلطات التونسية ماطلت في الرد على خطاب نادي الاتحاد بشأن الموافقة.

وأشار نادي الاتحاد أن الاتحاد الأفريقي طالب باختيار الملعب قبل أسبوع من موعد المباراة أو فرض عقوبات مالية ضد نادي الاتحاد.

وذكر النادي أن إدارته درست كل الخيارات المتاحة ووجدت أن اللعب في المغرب صعب بسبب صعوبة الحصول على التأشيرة فيما أغلقت أجواء الجزائر بسبب إجراءات جائحة كورونا.