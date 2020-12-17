“ميلان” يتعثر أمام “جنوى”.. و”الإنتر” يتجاوز “نابولي” ويواصل الملاحقة

ذاق المتصدر “ميلان” تعادلاً بنكهة الخسارة، خارج قواعده، أمام “جنوى” على ملعب “لويجي فيرارس”، ضمن الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

ولم يشهد الشوط الأول فرصًا كثيرة إلا عن طريق أنتي ريبيتش، الذي بذل مجهودًا كبيرًا، واقترب من وضع فريقه في المقدمة، لكن ماتيا بيرين كان في الموعد.

وخلال الشوط الثاني؛ نجح لاعب “ميلان” السابق ونجم “جنوى” الحالي، ماتيا ديسترو، في تسجيل الهدف الأول الذي وضع تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي، في موقف محرج.

وبعدها بأربع دقائق فقط؛ تمكن دافيدي كالابريا من تسجيل هدف التعادل بطريقة رائعة، ليعود “ميلان” إلى أجواء المباراة، وفي الدقيقة الـ 60 عاد ماتيا ديسترو، ليضع “جنوى” في المقدمة مجددًا، ويُعقّد وضعية “الروسنيري”، مستفيدًا من سوء تمركز الفرنسي، كالولو.

وقد يعاني “ميلان” لكنه لا يخسر في نهاية المطاف؛ ولذلك فقد كان المدافع الواعد بيير كالولو قادرًا على اقتناص آخر أهداف المباراة، عندما عدّل النتيجة لصالح “ميلان”؛ لتنتهي المباراة بتعادل رفع من رصيد المتصدر لـ 28 نقطة، بينما يتواجد “جنوى” في المركز 18 برصيد سبع نقاط فقط.

وكانت قمة هذه الجولة بين “الإنتر” وضيفه “نابولي”، على “الجوزيبي مياتزا”؛ حيث كان “كونتي” يُمنّي النفس في تقليص الفارق مع المتصدر “ميلان”، وهذا ما حدث في مباراة لم تشهد أهدافًا كثيرة، حيث انتظر صاحب الأرض حتى الدقيقة الـ 73 ليحصل على ركلة جزاء تقدم لها روميلو لوكاكو، ونجح في تسجيلها.

وأكمل “نابولي” المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نجمه، انسيني، الذي كان قريبًا في أكثر من مناسبة من تعديل النتيجة، لكن الصافرة في نهاية المطاف أعلنت فوز “الإنتر”، الذي وصل إلى النقطة الـ 27 ثانيًا، وتفصله عن “ميلان” نقطة واحدة، أما “نابولي” فقد استمر رابعًا برصيد 23 نقطة.

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