كلوب يخطف الصدارة من مورينهو بسيناريو مثير

ارتقى فريق ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز إثر فوزه على المتصدر توتنهام بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة فنيا وتكتيكيا بين المدربين يورغن كلوب وجوزيه مورينهو.

ليفربول أظهر عزمه على خطف الفوز والصعود لقمة الترتيب منذ البداية وتحقق له ما أراد بالهدف الأول في الدقيقة السادسة والعشرين بقدم المصري محمد صلاح، لكن توتنهام لم يأخذ كثيرا من الوقت ونجح في تعديل النتيجة بعد انفراد الكوري هيونغ سين مون في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

المباراة أخذت طابعا مثيرا خصوصا في آخر ربع ساعة مع سلسلة من الفرص المهدرة للفريقين قبل أن يخطف البرازيلي فيريمينو هدف الفوز لفريقه في آخر الأنفاس على ملعب أنفيلد مهديا الريدز 3 نقاط هامة ارتقت به للصدارة بثمان وعشرين نقطة فيما تراجع السبيرز للمركز الثاني متأخرا بفارق ثلاث نقاط بعد أن كان في قمة الترتيب قبل هذه المباراة.

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