بفوزه على “توتنهام”.. ليفربول يبتعد في صدارة “البريميرليغ”

عزّز “ليفربول” موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي؛ عندما تمكّن من تحقيق الفوز على “توتنهام”، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ 13 على ملعب “الأنفيلد”.

وسجّل محمد صلاح الهدف الأول لصالح “ليفربول” في الدقيقة الـ 26، ليتقدم “الريدز” في النتيجة.

وعدّل الكوري، هيونغ مين سون، النتيجة لصالح “توتنهام” في الدقيقة الـ 33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، ومع وصول المباراة إلى دقائقها الأخيرة؛ اقتنص روبيرتو فيرمينو، هدف الفوز؛ الذي جعل “ليفربول” يبلغ النقطة الـ 28، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن “توتنهام” الثاني.

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