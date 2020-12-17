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فريق المروج لكرة السلة يبدأ تحضيراته لانطلاق الدوري

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر فريق المروج لكرة السلة تدريباته بقاعته الرياضية استعدادا لبداية الدوري الذي تقرر انطلاقه في 28 يناير القادم.

ويسعى المروج للمنافسة على لقب الدوري حيث كان رقما صعبا في النسخة الأخيرة التي توقفت بشكل إجباري في مرحلة النهائيات بسبب الحرب التي دارت على تخوم العاصمة طرابلس.

وقال رئيس اتحاد كرة السلة فؤاد برغش في تصريحاته لـ”218″ إن الدوري سيعود في نهاية يناير حيث ستكون الفرصة في المراحل التمهيدية متاحة فقط للاعبين المحليين على أن يسمح للأندية بضم المحترفين في مرحلة النهائيات التي ستقام في بداية شهر أبريل القادم.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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