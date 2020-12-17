فريق المروج لكرة السلة يبدأ تحضيراته لانطلاق الدوري

باشر فريق المروج لكرة السلة تدريباته بقاعته الرياضية استعدادا لبداية الدوري الذي تقرر انطلاقه في 28 يناير القادم.

ويسعى المروج للمنافسة على لقب الدوري حيث كان رقما صعبا في النسخة الأخيرة التي توقفت بشكل إجباري في مرحلة النهائيات بسبب الحرب التي دارت على تخوم العاصمة طرابلس.

وقال رئيس اتحاد كرة السلة فؤاد برغش في تصريحاته لـ”218″ إن الدوري سيعود في نهاية يناير حيث ستكون الفرصة في المراحل التمهيدية متاحة فقط للاعبين المحليين على أن يسمح للأندية بضم المحترفين في مرحلة النهائيات التي ستقام في بداية شهر أبريل القادم.

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