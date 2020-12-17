التعاون يواصل دعم فريقه الأول لكرة القدم

خاص-أخبار ليبيا 24

أعلن نادي التعاون، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم، إبراهيم القزيري، قادما من نادي دارنس في صفقة انتقال حر.

كما أعلنت إدارة نادي مدينة إجدابيا، اليومين الماضيين، تعاقدها مع المدافع عبدالرحيم العطله قادما من صفوف الاتحاد المصراتي، كما أبرم عدة تعاقدات أبرزها ضم المهاجم المخضرم فرج عبد الحفيظ.

وتأتي هذه الصفقة في إطار استعدادات نادي مدينة إجدابيا للتعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم قُبيل انطلاق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكان فريق كرة القدم بنادي التعاون قد بدأ تدريباته بملعب النادي تحت إشراف المدرب التونسي عمر الذيب الذي قاد الفريق خلال المواسم الماضية.