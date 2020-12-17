البولندي ليفاندوفسكي ينال جائزة “فيفا” لأفضل لاعب في 2020

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نال مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، جائزة أفضل لاعب لعام 2020 خلال حفل جوائز “الأفضل” الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، في سويسرا.

وجاء نيل الجائزة، على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي سلفه، وغريمه لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت المنافسة على أفضل لاعب، قد انحصرت بين ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو بعد عام شهد توقفت المنافسات الكروية لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقاد البولندي، بايرن ميونيخ إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث كان أفضل هداف في المسابقات الثلاث، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي كأس السوبر المحلية وكأس السوبر الأوروبية.