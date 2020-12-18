“أبو سليم” يكتسح “مختلط أندية طرابلس” بخماسية نظيفة .. وديًّا

حقق فريق “أبو سليم” الفوز وديًّا على حساب “مختلط أندية طرابلس”، بخمسة أهداف دون مقابل، على أرضية ملعب النادي؛ ضمن استعداداته لبداية الموسم الجديد، المزمَع انطلاقه شهر يناير القادم.

وجاءت خماسية فريق “أبو سليم” بإمضاء “علاء القجدار وماهر الخيتوني وأحمد الحداد والمحترف الإيفواري كرست وجمعة أبورقيقة”.

ويتطلع نادي “أبو سليم”، تحت قيادة المدرب، حمدي بطاو؛ إلى تقديم نفسه كمنافس قوي على لقب الدوري الممتاز في نسخته الجديدة، حيث ظهر الفريق بقوة قبل عام ونصف العام، عندما شارك في الدوري؛ الذي توقف بسبب الحرب التي جرت على تخوم العاصمة طرابلس، وأحرج العديد من الفرق الكبيرة.

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