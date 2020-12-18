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“كورونا” يداهم “طقطق” مُجدّدًا.. ويُغيّبه عن مواجهة “انبي”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض النجم الليبي المحترف في صفوف “مصر المقاصة”، ، للإصابة بفيروس “كورونا”، مُجدّدًا؛ ليغيب بالتالي عن مباراة فريقه أمام “إنبي”.مفتاح طقطق

وأظهرت العينات، التي أجريت للاعبي فريق “مصر المقاصة”، إصابة “طقطق”، الذي يخضع، في المرحلة الحالية، للبروتكول الصحي المطبّق داخل الأراضي المصرية.

وانتقل “طقطق”، هذا الموسم، إلى صفوف “مصر المقاصة”، بعد أن ارتدى ألوان “المصري البورسعيدي”، في الموسم الماضي؛ لكن تجربته لم تستمر طويلاً، بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، وكثرة خلافاته مع الجهاز الفني للفريق المصري.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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