بقيادة “المريمي”.. “المدينة” يواصل تدريباته بملعب طرابلس الدولي

يواصل فريق “المدينة” خوض تدريباته اليومية؛ استعدادًا لانطلاق الدوري الممتاز، وكذلك لتمثيل ليبيا في منافسات البطولة العربية للأندية.

الفريق؛ خاض مرانه الأخير على أرضية ملعب طرابلس الدولي؛ بحضور لاعبيه، وفي مقدمتهم المدافع الدولي علي سلامة.

ويُشرف “المريمي” على حظوظ نادي “المدينة”؛ حيث تعاقدت معه الإدارة، في الفترة الماضية، ليقود الفريق خلال الموسم الجديد.

وأشارت بعض المصادر المقربة من نادي “المدينة” إلى أن الفريق الأول سيخوض معسكرًا خارجيًا للاستعداد بصورة أكبر للدوري والبطولة العربية.

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