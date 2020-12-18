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“منافسة ليبية- ليبية” في مواجهة “الترجي واتحاد تطاوين”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكّن فريق “الترجي”، الذي ينشط في صفوفه النجم الليبي، حمدو الهوني، من تحقيق الفوز على حساب “اتحاد تطاوين”؛ الذي يمثله اللاعب الليبي، “المهدي الكوت”، بهدف دون مقابل.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 75 عن طريق الوافد الجديد، حمدي النقاز؛ ليتصدر “الترجي” جدول الترتيب العام للدوري، برصيد سبع نقاط، ويُحقّق فوزه الثاني على التوالي، عقب تفوقه، في المباراة الماضية، على “الاتحاد المنستيري”، بهدف دون ردٍّ أيضًا.

وشارك “الهوني” أساسيًا في هذه المباراة، وقدم مردودًا جيدًا، بينما في الجهة المقابلة لعب “الكوت” المباراة كاملة، وقدّم نفسه بصورة إيجابية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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