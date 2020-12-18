بعد تعويض “زعبية”.. هل يتخطى “الاتحاد” عقبة “بيراميدز”؟

يسعى نادي “الاتحاد” لتجاوز عقبة “بيراميدز” في الكونفدرالية الأفريقية؛ حيث يواصل تدريباته اليومية، في طرابلس، تحت إشراف المدرب البرتغالي، دا كوستا.

ويُعاني “الاتحاد” في الدور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية، جرّاء غياب مهاجمه، محمد زعبية؛ بسبب الطرد، الذي تعرض له في مباراة “هورسيد” الصومالي، ضمن الدور التمهيدي.

وسارعت إدارة “الاتحاد” بمحاولة التعويض؛ من خلال تعاقدها مع مهاجمها السابق، محمد الغنيمي، الذي سيكون حاضرًا في مواجهتيْ “بيراميدز”.

ويخوض “الاتحاد” مواجهتيْ الكونفدرالية في دورها الـ 32 في مصر، حيث يلعب مباراة الذهاب في 22 ديسمبر الجاري على ستاد برج العرب في القاهرة، بينما يلتقي بيراميدز في مباراة الإياب في السادس من يناير المقبل، على ستاد الكلية العسكرية بالقاهرة.

ويسعى ممثل ليبيا إلى تجاوز هذا الدور والتأهّل للدور المقبل، رغم صعوبة المنافسة.

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