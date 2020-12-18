خارج أرضه.. “مان يونايتد” يحقّق انتصارًا مهمًّا على “شيفيلد”

حقّق “مانشستر يونايتد” فوزًا مهمًّا خارج أرضه على حساب “شيفيلد يونايتد”، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار الأسبوع الـ 13 من منافسات “البريميرليغ”.

وتقدّم أصحاب أرض في الدقيقة الخامسة بعد خطأ فادح من الحارس، دي خيا، عن طريق اللاعب، ديفيد ماكغولدريك.

وعدّل ماركوس راشفورد، النتيجة لصالح “الشياطين الحمر” في الدقيقة الـ 26 من زمن الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول؛ سجّل مهاجم المانيو أنتوني مارسيال، هدف التقدّم لفريقه.

وخلال الشوط الثاني؛ وقّع “راشفورد” على الهدف الثالث، تأكيدًا لفوز فريقه في الدقيقة الـ 51، قبل أن يُقلّص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة الـ 87، عن طريق صاحب الهدف الأول، ديفيد ماكغولدريك.

ورفع هذا الفوز من رصيد “مانشستر يونايتد” إلى 23 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد “شيفيلد” عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية