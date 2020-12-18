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قاد أندية أوروبية ويملك رصيدًا.. مُهمّة صعبة تنتظر مدرب “الفرسان”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم اتحاد الكرة، مساء أمس في العاصمة طرابلس، المدرب الجديد للمنتخب الوطني، المونتينيغري زوران فيليبوفيتش، خلال مؤتمر صحافي، شهد حضور رئيس الاتحاد، عبدالحكيم الشلماني.

المدرب الجديد لـ”فرسان المتوسط”؛ يملك سجلاً تدريبيًا جيدًا، وأشرف على تدريب أندية أوروبية عدة، كما قاد منتخبات أوروبية في المسابقات القارية.

وما يُميّز “فيلبوفيتش” عن أقرانه الذين تولوا تدريبات المنتخب في السنوات الأخيرة؛ أنه سيبدأ التحضيرات في ليبيا ويُشرف على متابعة اللاعبين المحليين جميعهم شخصيًا.

وتنطلق رحلة المدرب الجديد في قيادة منتخب المحليين في “شان الكاميرون”، قبل أن يُواصل المشوار مع المنتخب الأول، في تصفيات “الكان”، وكذلك في تصفيات المونديال.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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