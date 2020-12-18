قاد أندية أوروبية ويملك رصيدًا.. مُهمّة صعبة تنتظر مدرب “الفرسان”

قدم اتحاد الكرة، مساء أمس في العاصمة طرابلس، المدرب الجديد للمنتخب الوطني، المونتينيغري زوران فيليبوفيتش، خلال مؤتمر صحافي، شهد حضور رئيس الاتحاد، عبدالحكيم الشلماني.

المدرب الجديد لـ”فرسان المتوسط”؛ يملك سجلاً تدريبيًا جيدًا، وأشرف على تدريب أندية أوروبية عدة، كما قاد منتخبات أوروبية في المسابقات القارية.

وما يُميّز “فيلبوفيتش” عن أقرانه الذين تولوا تدريبات المنتخب في السنوات الأخيرة؛ أنه سيبدأ التحضيرات في ليبيا ويُشرف على متابعة اللاعبين المحليين جميعهم شخصيًا.

وتنطلق رحلة المدرب الجديد في قيادة منتخب المحليين في “شان الكاميرون”، قبل أن يُواصل المشوار مع المنتخب الأول، في تصفيات “الكان”، وكذلك في تصفيات المونديال.

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