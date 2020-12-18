“ليفاندوفسكي”.. عام 2020 يبتسم لقنّاص “بايرن ميونيخ”

تُوّج مهاجم “بايرن ميونيخ”، روبرت ليفاندوفسكي، بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لعام 2020 المُقدّمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في حفلها الافتراضي، الذي احتضنته مدينة زيوريخ السويسرية.

وحصد “ليفاندوفسكي” الجائزة برصيد 52 نقطة متفوقًا بفارق 14 نقطة على البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي نال 38 نقطة، فيما جاء نجم برشلونة، ليونيل ميسي، في المركز الثالث بـ 35 نقطة.

وجاء تتويج النجم البولندي بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه رفقة فريقه “البافاري”، وتتويجه بكل الألقاب الممكنة في العام وهي “البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الألماني إضافة إلى السوبر الأوروبي”، كما نال لقب هداف الدوري الألماني وكأس ألمانيا، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وحصده جائزة “اليويفا” لأفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي.

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