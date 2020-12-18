بعد التتويج التاريخي بـ”البريمرليغ”.. “الفيفا”: “كلوب” هو الأفضل

حصد الألماني، يورغن كلوب، مدرب “ليفربول” جائزة أفضل مدرب في العالم للعام الحالي، من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في حفله السنوي.

ونال “كلوب” الجائزة للعام الثاني على التوالي، بعدما ساهم في تتويج “ليفربول” بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 30 عامًا من الغياب، ليتفوّق على مدرب “بايرن ميونيخ”، الألماني هانز فليك، ومدرب “ليدز يونايتد”، الأرجنتيني مارسيلو بيلسا.

وكان “كلوب” قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم “ذا بيست” للعام الماضي، بعد تتويج “الريدز” بلقب دوري أبطال أوروبا، فيما ألغيت جوائز الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” للعام الحالي.

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