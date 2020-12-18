“لويسي بزونر” تختطف جائزة أفضل لاعبة في العالم لـ 2020

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اللاّعبة المُتوّجة بجائزة الأفضل لعام 2020 خلال الحفل الافتراضي، الذي احتضنته مدينة “زيورخ”.

ونالت الإنجليزية لويسي برونز جائزة أفضل لاعبة، خلال العام، بعد قيادة فريقها “ليون” للتتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إضافة إلى حصد الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، كما اختارها “الفيفا” ضمن تشكيلة الموسم.

وتُوّجت “برونز” بالجائزة بعد المنافسة مع الدنماركي،ة بيرنيل هاردا، المُتوّجة بالدوري الألماني مع “فولفسبورغ”، إضافة إلى الفرنسية ويندي ريناد، لاعبة “ليون”.

وضمن جوائز السيدات؛ نالت سارة بوهادي، جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، بعد تألقها مع “ليون”، في موسم استثنائي، كما اختيرت الهولندية، سارينا ويجمان، كأفضل مُدرّبة للسيدات خلال 2020.

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