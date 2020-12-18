حصريا للأحرار: الشلماني يعلن التحدي بزوران .. وهذا موعد انطلاق الممتاز

علل رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني سبب غيابه المطول عن الإعلام بكثرة الضغوطات التي يعاني منها اتحاد الكرة، وذلك على خلفية الحرب وتأثيرات جائحة كورونا على واقع كرة القدم في البلاد بالإضافة للضائقة المالية التي يعانيها الاتحاد.

وأضاف رئيس الاتحاد الكرة في معرض حديث مطول خص به قناة ليبيا الأحرار، يواصل المكتب التنفيذي العمل تحت هذه الظروف من أجل كسب رضا الشارع الرياضي، معلنا التحدي لتغيير واقع المنتخب الليبي انطلاقا من تعيين المدرب الجديد زوران فيليبوفيتش الذي وقع الشلماني عقده أمس الخميس.

ويأتي تعيين فيليبوفيتش عقب دراسة عدد من السير الذاتية والملفات المقدمة من قبل اللجنة الفنية المشكلة برئاسة محمد الشارف ومشاركة الخبير فرحات سالم، التي حددت شرطا أساسيا يلزم المدرب الجديد بالإقامة في ليبيا، لضمان وضع خطة شاملة تعمل على تحسين مستوى المنتخب، ورفع قدراته بشكل أفضل.

وعن التوقيع مع فيليبوفيتش، قالرئيس الاتحاد إن قرار اختيار هذا المدرب اتخذته اللجنة الفنية المشكلة، بعد مراسلة عدد من المدربين الكبار بمساعدة رئيس هيئة الشباب والرياضة، الذي منح الموافقة لاتحاد الكرة من أجل التعاقد مع مدرب جديد، بالإضافة لقرار الشركة القابضة للاتصالات التي أبدت فيه استعدادها لدعم اتحاد الكرة في المرحلة القادمة، بحسب قوله.

وعن الدوري الممتاز، أكد الشلماني حصريا للأحرار تشكيل لجنة مسابقات جديدة برئاسة الخبير حسين البوسيفي، لوضع روزنامة الموسم الجديد للدوري الممتاز على أن يكون يناير القادم موعدا لانطلاق المسابقة، بدية بكأس السوبر الليبي بين النصر حامل لقب آخر نسخة من الممتاز وفريق الاتحاد بطل الكأس.

وختم الشلماني الكرة كلامه بالحديث عن وضع المنتخب الوطني، في إشارة إلى الطعن المقدم إلى الكاف، الذي ينتظر فيه الاتحاد الليبي قرارا من الاتحاد الإفريقي، لإنعاش حظوظ فرسان المتوسط للمشاركة في كان الكاميرون.

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