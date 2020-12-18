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انطلاق موسم التنس في فبراير المقبل بملاعب أستراليا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس عن موعد انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة لموسم 2021 وجدول أولى بطولات الغراند سلام.

وستجرى بطولة مختصرة من كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين ما بين الأول والخامس من فبراير قبيل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الكبرى للموسم المقبل، ومن المفترض إجراء قرعة الدور الرئيسي في 18 من يناير، كما سيخضع اللاعبين لفحوصات خاصة للكشف عن فيروس كورونا.

وسينطلق موسم التنس في ملبورن الأسترالية كما ستقام بطولات في فلوريدا وأنطاليا قبل التحضيرات الرسمية لبطولة أستراليا المفتوحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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