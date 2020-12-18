منتخبنا الوطني يواجه الجزائر يوم الإثنين المقبل

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما يوم الإثنين القادم نظيره الجزائري ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الكان التي ستقام بموريتانيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اعتمد نتيجة مباراة منتخبنا الوطني تحت 20 عاما أمام نظيره المصري بنتيجة هدفين دون رد وجاء هذا القرار بعد إصابة عدد من لاعبي المنتخب المصري بفيروس كورونا حيث كان عدد اللاعبين الموجودين في الملعب 14 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمى.

وأجلت المباراة لمدة تترواح نصف ساعة انتظارًا لقرار الكاف الذي اعتمد انسحاب المنتخب المصري للشباب من المباراة بصفته خاسرًا اعتباريًا، بناءً على تعليمات سابقة للكاف تنص على ضرورة حضور 11 لاعبا أساسيًا بينهم حارسا للمرمى.

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