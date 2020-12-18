تحديد موعد انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة 12 من فبراير المقبل موعدا لانطلاق بطولة الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة.

حيث جاء هذا القرار خلال اجتماع بطرابلس ضم الاتحاد الليبي لكرة القدم رئيس واعضاء اللجنة التاسيسية ورؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق الأولى والثالثة والخامسة ورئيس لجنة المسابقات.

ويسبق انطلاق الدوري في موعده المحدد إقامة مباراة كأس السوبر بمدينة زليتن، التي ستجمع بين فريقي التحدي طمينة ونجوم صرمان الخامس من فبراير لعام 2021.

بالإضافة لترجيح إقامة مباراة كأس السوبر الليبي التونسي منتصف شهر فبراير بملعب نادي التحدي طمينة، حيث سيعلن لاحقا عن موعد المبارة بعد إتمام الاتفاق مع الجامعة التونسية بخصوص تأكيد الموعد.

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