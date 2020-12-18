صدور كتاب لاعبون من ذاكرة الكرة

صدر مؤخرًا كتاب رياضي بعنوان “لاعبون من ذكرة الكرة” في جزئه الثاني للمؤلف والموثق الرياضي علي الزعلوك وجاء الكتاب في 128 صفحة يتناول المسيرة الرياضية لـ 30 من قدامى لاعبي كرة القدم الليبية.

وسردت القائمة اللاعبين التي تناولها الكتاب مسيرة لاعبين من أندية السويحلي والاتحاد المصراتي والأهلي المصراتي، خلال حقبة الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، كما اشتمل الكتاب على العديد من الصور التي توثق هذه المسيرة.

ويأتي هذا الكتاب سادسا ضمن سلسلة كتب الموثق الرياضي علي الزعلوك، الذي سبق له أن أصدر كتب “كرة السويحلي” و”رحلة المنتخب الليبي لكرة القدم” بجزئيه الأول والثاني” و”دليل المنتخب الليبي لكرة القدم” عام 2012.

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