كورونا تبعد طقطق عن مباراة فريقه في الدوري المصري

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أكد الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة، إصابة لاعبه الليبي مفتاح طقطق بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الجهاز الفني أن طقطق يخضع للحجر الصحي، ولم يحدد حتى الآن مدى إمكانية تواجده في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الدوري المصري، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وسبق وأن غاب طقطق عن مباراة فريقه في الجولة الأولى من الدوري المصري أمام الأهلي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وانتقل طقطق هذا الموسم إلى مصر المقاصة قادما من المصري البورسعيدي الذي لعب معه موسم جيد وسجل معه عدة أهداف سواء في الدوري المصري أو الكونفيدرالية الأفريقية.