غيابات بالجملة في صفوف الترجي قُبيل مواجهته مع الأهلي بنغازي  

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يفتقد فريق الترجي التونسي خدمات ستة لاعبين، في اللقاء الذي سيجمعه بفريق الأهلي بنغازي، ضمن مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل بملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وستشمل الغيابات الستة عن الفريق التونسي الثلاثي الموقوف من الاتحاد الإفريقي “كاف” وهم: “خليل شمام وعبد الرؤوف بن غيث ومحمد علي بن رمضان”، فيما سيغيب بداعي الإصابة نسيم بن خليفة وثنائي منتخب الأواسط فاروق الميموني وزياد بالريمة.

وفي المقابل ستشهد تشكيلة الفريق التونسي عودة الظهير الأيمن سامح الدربالي الذي تخلص من مخلفات الإصابة العضلية التي كان يشكو منها بالإضافة إلى المهاجم بالصغيّر بعد تعافيه من فيروس “كورونا” ومتوسط الميدان غيلان الشعلالي الذي حرمته نزلة برد من خوض لقاء اتحاد تطاوين في الدوري التونسي.

وسيتحول الترجي إلى القاهرة على متن طائرة عسكرية يوم الاثنين وسيجري حصة إزالة الإرهاق بفندق الإقامة على أن يكتفي بحصة وحيدة على أرضية ملعب السلام يوم الثلاثاء.