طاقم تحكيم مغربي يدير مباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز المصري

أخبار ليبيا 24

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم مغربي لإدارة لقاء الاتحاد الليبي وبيراميدز المصري لحساب دور 32 من الكونفيدرالية الأفريقية.

وسيدير اللقاء كحكم ساحة، رضوان جيد، ويساعده لاشين أزاجو، وزكريا برنيسي، وسيتولى مهمة الحكم الرابع عادل زاروك، فيما سيتولى دور المنسق الجيبوتي يوسف جويرة، بينما يتولى مراقب تحاليل فيروس “كورونا” المصري، هاني الشهيدي.

ومن المنتظر إقامة لقاء الذهاب بين الفريقين في مدينة الإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل، بسبب الظروف الحالية في ليبيا.

وسيحتضن استاد الإسكندرية، اللقاء على أن يتم تحديد موعد مباراة الإياب في وقت لاحق، على ستاد الدفاع الجوي أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل.