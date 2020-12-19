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“القرقني” يُسعد الليبيين بـ”فضية مستر أولمبيا 2020″

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ترقّب الجميع ذهبية “مستر أولمبيا” للموسم الثاني على التوالي للبطل العالمي كمال القرقني، لكن اللحظات المهمة والفاصلة أنتجت فضية وزن 212.

وأسعد “القرقني”، البطل المجتهد الذي حصل على ذهبية عام 2019 وبرونزية عام 2018× الليبيين بفضية هذا العام وهو يبلغ من العمر 40 عامًا.

ولم يحبط التقدم في العمر عزيمة “القرقني”، الذي ينافس سنويًا على ذهبية “أولمبيا”، ويعمل على مدار عام لتجهيز نفسه لهذا السباق العالمي.

وفي العرض السري؛ أبهر “القرقني” الحضور، وكان في طريق مفتوح نحو إحراز الميدالية الذهبية، لكنه في نهاية المطاف حصل على الفضية، ومثّل بلده بشكل مشرف في هذا الاستحقاق العالمي، في ظل غياب دعم الدولة له، على مدار السنوات الماضية، واعتماده على نفسه في إحراز الألقاب المتتالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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