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القرقني يحرز فضية مستر أولمبيا 2020 بأمريكا 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أحرز البطل العالمي، الليبي، كمال القرقني، اليوم السبت، فضية مستر أولمبيا 2020 في أمريكا.

وجاءت مشاركة البطل الليبي في البطولة بهدف الحفاظ على لقبه العالمي للعام الثاني على التوالي بعد أن توج العام الماضي بذهبيته مستر أولمبيا.

وكان القرقني قد توج 2018 بالميدالية البرونزية بعد تعرضه للإصابة، ولكنه حقق اللقب في الموسم الذي يليه.

ويعد القرقني من أبرز الرياضيين الليبيين إذ شق طريقه نحو العالمية لوحده دون دعم أو تميل من أي جهة مسؤولة في البلاد، ضف إلى ذلك أن شهرته تجاوزت حدود الدول العربية بعد أن بات الليبي نجما عالميا في سماء رياضة كمال الأجسام.

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أمريكا كمال القرقني ليبيا مستر أولمبيا 2020

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اخبار ليبيا 24

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