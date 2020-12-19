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بعد عودته للتدريبات.. الإصابة تلاحق “إبراهيموفيتش”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن “ميلان”، تجدّد إصابة نجمه وهدافه، زلاتان إبراهيموفيتش، في التدريبات الجماعية التي يجريها الفريق تحضيرا لمواجهة “ساسولو”، في الجولة الـ 13 من الدوري.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” أن إصابة “إبراهيموفيتش”، جاءت مفاجئة؛ بعدما شعر بألم في ربلة الساق؛ ليخضع بعدها النجم السويدي لفحص فوري بالرنين المغناطيسي، والذي أكد إصابة هدّاف “الروسونيري”.

وأكد التقرير أن “إبراهيموفيتش” سوف يخضع لفحص جديد، بعد عشرة أيام ليتأكد غيابه لنحو أسبوعين متواصلين، حيث لن يشارك في مباراتيْ “ساسولو ولاتسيو”، مع شكوك حول مشاركته في مواجهة “يوفنتوس”.

ويحتل “إبراهيموفيتش” صدارة هدافي الدوري بالشراكة مع كرستيانو رونالدو، وروميلو لوكاكو، بعشرة أهداف لكل منهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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