“برشلونة” يطمح لمواصلة استعادة التوازن أمام “فالنسيا”

تقرير 218

قرر “برشلونة” بدء مساره في “الليغا” بالانتصارات المتتالية، واستعادة التوازن× بعد الفترة العصيبة التي عاشها “أبناء رونالد كومان”، بتراجع النتائج وسوء الأداء محليًا.

وأصبح “برشلونة” يتحدث، أخيرًا، بلغة الانتصارات عبر طريق المعاناة، بداية من ست نقاط أمام “ليفانتي وريال سوسيداد”، والأنظار تتجه قبل نهاية العام إلى ثلاث مباريات أمام “فالنسيا وبلد الوليد وإيبار”، يأمل خلالها “رفقاء ليونيل ميسي”، في كسب رهانهم؛ لنسيان عام كان للخيبات فيه وقت طويل.

وفي المواجهة الأخيرة أمام “ريال سوسيداد”؛ اتضح جليًا أن “برشلونة” سيلعب بكل أوراقه، من أجل الاحتفاظ بحظوظه في “الليغا”، وكان لـ”ليونيل ميسي”، الذي يقدم دور القائد أكثر من سجله التهديفي؛ دور بارز في عودة “البلوغرانا” إلى منافسة صدارة “الليغا”.

أمًا “فالنسيا”، الذي يبحث عن العودة بفوز يريحه من نتائج المباريات الأربعة الأخيرة، بثلاث تعادلات وهزيمة، مما أدخله في دوامة المعاناة؛ فسيكون أمام موعد لمواجهة مدربه السابق، رونالد كومان، بذكريات الماضي.

مواجهة رابعة على التوالي في “الكامب نو” لـ”برشلونة”، خسر خلالها الامتحان الأوروبي أمام “يوفنتوس”؛ لذا لم يجد الفريق “الكاتالوني” أي حل سوى التعويض المحلي من أجل نسيان الإخفاقات الماضية.

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