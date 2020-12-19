منتخب “الشباب” يستعدّ لمحطّة مهمّة أمام الجزائر

يُواصل منتخب الشباب تدريباته في تونس؛ استعدادًا للمواجهة المرتقبة والتي ستجمعه بنظيره منتخب الجزائر، مساء الاثنين القادم، في ثاني مبارياته ببطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا.

ويملك المنتخب الوطني، في جعبته، ثلاث نقاط، عقب انسحاب المنتخب المصري من مباراة الجولة الأولى؛ نظرًا لتسجيل عدد كبير من الحالات المصابة بفيروس “كورونا” في صفوفه.

ويدخل المنتخب الوطني للشباب مباراة الجزائر مكتمل الصفوف؛ حيث يسعى اللاعبون لاقتناص النقاط الثلاث، والمنافسة على إحدى البطاقتين المُؤهلتين لبطولة أمم أفريقيا موريتانيا 2021.

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