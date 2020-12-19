النتائج المُحبطة تطيح بـ”بوم” من قيادة “شالكة”

أعلن نادي”شالكة” عن إقالة مدربه، مانيول بوم، من منصبه في قيادة الفريق الأول بعد ثلاثة أشهر فقط من تعاقده مع الفريق ليُعّين هوب ستيفنز، مدربًا مؤقتًا.

وعيّن شالكة ستيفنز صاحب الـ 67 عامًا، حيث قاد الفريق للتتويج بمسابقة الدوري الأوروبي في عام 1997، ليعود للمرة الرابعة إلى الفريق وقيادته أمام” أرمينيا بيليفيلد”.

ويخوض “ستيفينز” اختبارًا صعبًا لإنهاء سلسلة من 28 مباراة متتالية، دون انتصار في “البوندسليغا”، محتلاً المركز الأخير بأربع نقاط؛ ليكون هدفه إخراج الفريق من مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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