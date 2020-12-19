برباعية نظيفة.. “الاتحاد المصراتي” يهزم “الشموع”

حقق فريق “الاتحاد المصراتي” نتيجة الفوز وديًا على فريق “الشموع”، بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى على أرضية ملعبه.

وجاء الهدف الأول عن طريق أيمن عمير بينما سجل معتز معروف الهدف الثاني، وتمكن عيسى الجهاني من تسجيل الهدف الثالث، ليضيف معتز معروف الهدف الرابع؛ لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

وعزز “الاتحاد المصراتي” صفوفه، في الأيام الماضية، بالعديد من الصفقات، ضمن مساعيه للمنافسة على اللقب في الفترة القادمة.

وتخوض الأندية، خلال هذه الفترة، مبارياتها الودية، بشكل مستم؛ استعدادًا للدوري الممتاز، الذي أعلن رئيس اتحاد الكرة، عبدالحكيم الشلماني، عن انطلاقه في يناير.

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