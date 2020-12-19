بهدف الاقتراب من الصدارة.. يوفنتوس يطمح لتجاوز بارما

تقرير 218

يحتضن ملعب إينيو تارديني مواجهة ذات طابع خاص بين بارما ويوفنتوس فالأول يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية على هذا الملعب الذي خسر عليه مرة واحدة هذا الموسم، أما السيدة العجوز فرحلتها ستكون مليئة بالصعوبات مع الرغبة في الانتصار حتى لا يبتعد قطبا ميلانو أكثر في الصدارة.

الفارق بين البيانكونيري وميلان المتصدر أربع نقاط ويدرك أندريا بيرلو جيدا أن أي إخفاق جديد قد يضعه متراجعا في مراكز الصدارة في جولة يصنفها الكثير بأنها من أهم الجولات في الأسابيع الأخيرة.

أما بارما ورغم نتائجه المهمة على ملعبه فإن تعادلاته الثلاثة الأخيرة في الدوري أمام بينيفينتو وميلان وكالياري عقّدت مكانه في الترتيب التي جعلته في المركز الرابع عشر باثنتي عشرة نقطة، وسيضع المدرب فابيو ليفيراني نصب عينيه تحقيق الانتصار أو إيقاف يوفنتوس بأي طريقة كانت كما أوقف إنتر وبعدها ميلان على ملعبهما في فخ التعادل.

سيكون يوفنتوس الطرف الذي يسعى بكل نجومه للعودة بالنقاط الثلاث قبل اللعب في مواجهات متتالية قبل عطلة توقف الموسم ومواجهة فيورنتينا منتصف الأسبوع الجاري، البيانكونيري بقيادة كرستيانو رونالدو وألفارو موراتا سيطمح لاستعادة نغمة الانتصارات والضغط على إنتر وميلان، فهل يفعلها يوفنتوس ويعود بالنقاط الثلاث من إينيو تارديني؟ أم أن لبارما ولرفقاء جيرفينيو رأي آخر بمفاجأة بطل إيطاليا؟

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