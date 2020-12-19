اخبار الرياضة

بنغازي تستضيف بطولة ليبيا الأولى للكيوكوشين بمشاركة واسعة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في نشرتنا هذه نستعرض عددا من الأنشطة الترفيهية والتراثية في مناطق مختلفة من البلاد، نبدؤها من مدينة بنغازي التي استضافت على مدى يومين بطولة ليبيا الأولى للكيوكوشين، تحت شعار “بالرياضة نتصل لا ننفصل”.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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