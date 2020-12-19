بنغازي تستضيف بطولة ليبيا الأولى للكيوكوشين بمشاركة واسعة

في نشرتنا هذه نستعرض عددا من الأنشطة الترفيهية والتراثية في مناطق مختلفة من البلاد، نبدؤها من مدينة بنغازي التي استضافت على مدى يومين بطولة ليبيا الأولى للكيوكوشين، تحت شعار “بالرياضة نتصل لا ننفصل”.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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