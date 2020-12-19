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الاتحاد الليبي للفروسية يبحث اعتماد أندية والمدارس الجنوب ضمن الجمعية العمومية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تمنهنت 19 ديسمبر 2020 (وال)- عقد رئيس اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي للفروسية فريد السبيعي، اجتماعًا ضم أعضاء الاتحاد رفعت الفيتوري وحسن الكيلاني، وأندية ومدارس الفروسية التابعة للاتحاد.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمنتجع ميمون السياحي بمنطقة تمنهنت، بحث آلية تفعيل النشاط الفروسية، والاستعداد لإقامة الدورات التحكيم والفنية، إلى جانب الشروع في التنظيم الإداري المقترح من قبل الاتحاد، والتحضير لاعتماد الأندية والمدارس في الجنوب الليبي ضمن الجمعية العمومية للاتحاد. (وال- تمنهنت) ر ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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