الدولي الليبي علي عمر النائلي يُحرز البرونزية في بطولة أفريقيا للجودو بجمهورية مدغشقر

أنتاناناريفو 19 ديسمبر 2020 (وال)- أحرز الرياضي الدولي الليبي علي عمر النائلي الميدالية البرونزية في وزن فوق 100 كجم في بطولة أفريقيا للجودو المقامة في جمهورية مدغشقر.

هذا وتمكن النائلي في الدور التمهيدي من تجاوز رياضي من بوركينا فاسو، فيما لم يتمكن من الفوز في الدور الثاني أمام الرياضي السنغالي المصنف عالميًا، ليعود النائلي بقوة في آخر مبارياته ليطيح بمنافسه من البلد المستضيف ويقتلع برونزية في وزنه .

وكان علي النائلي قد أحرز ذهبية أفريقيا العام الماضي في الكاميرون والتي تُعتبر بطولات أفريقيا مصنفة، ويضيف المتوجون بقلائدها نقاطًا تُؤهلهم للألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو .

وبإحراز هذه البرونزية؛ يُضيف النائلي 350 نقطة إلى رصيده السابق بـــ 100 نقطة، ويُصبح بذلك إجمالي 450 نقطة، في انتظار اعتماد الاتحاد الدولي غدًا ليُؤكد ضمان تأهل النائلي للأولمبياد القادم من عدمه. (وال- أنتاناناريفو) ر ت

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