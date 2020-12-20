“أبوسليم” يُكثّف “جرعات اللياقة” البدنية استعداداً للممتاز

يواصل فريق أبوسليم الأول لكرة القدم تدريباته بملعبه استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز المزمع بدايته خلال شهر يناير القادم.

ويركز الجهاز الفني لأصحاب الغلالة الزرقاء والصفراء على الجانب الفني مع العمل على زيادة جرعات اللياقة البدنية للاعبين خاصة مع دخول الفريق لأجواء المباريات الودية.

ويسعى أبوسليم بقيادة المدرب “حمدي بطاو” ومساعده “يونس الشيباني” للوصول بالفريق لأعلى درجات الاستعداد والجاهزية من أجل الاستمرار في الظهور بشكل قوي وتنافسي ضمن كوكبة فرق المقدمة وذلك على غرار ما قدمه في الموسم الماضي من أداء باهر ومستويات كبيرة في مستهل مشاركته الأولى بدوري الأضواء.

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