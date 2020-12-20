تألق صلاح يقود ليفربول لاكتساح كريستال بالاس

واصل ليفربول صدارة البريمرليغ بفوزه الكاسح على مضيفه كريستال بالاس بسباعية دون مقابل على ملعب سيلهيرست بارك في لندن.

وتقدم الياباني تاكومي مينامينو في النتيجة منذ الدقيقة الرابعة، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين، قبل أن ينهي روبيرتو فيرمينيو الشوط الأول بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الرابع في الدقيقة الثانية والخمسين، ليعود فيرمينيو مسجلاً الهدف الخامس في الدقيقة الثامنة والستين.

وعاد محمد صلاح ليسجل الهدفين السادس والسابع والهاتريك الشخصي، رافعاً به رصيد ليفربول عند إحدى وثلاثين نقطة في الصدارة فيما توقف كريستال بالاس عند ثماني عشرة نقطة في المركز الثاني.

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