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في ليلة تألق رونالدو.. يوفنتوس يكتسح بارما برباعية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد يوفنتوس بانتصار عريض من ملعب إينيو تارديني بفوزه الكبير على بارما برباعية دون مقابل في الجولة الثالثة عشرة من السيريا آ.

وتقدم لاعب بارما السابق ديان كولوسيفسكي في النتيجة بعد ثلاث وعشرين دقيقة، قبل أن يضيف النجم كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من كرة رأسية.

وعاد الدون لإضافة الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة الثامنة والأربعين قبل أن يختتم ألفارو موراتا الرباعية قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وبهذه النتيجة يعود البيانكونيري لسكة الانتصارات رافعاً رصيده إلى سبع وعشرين نقطة فيما توقف بارما عند اثنتي عشرة نقطة في المرتبة الخامسة عشرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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