اخبار الرياضة

بثلاثية في شباك “إلتشي”.. أتلتيكو مدريد يعزز صدارة الليغا

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عزز أتلتيكو مدريد صدارة الليغا بفوزه على ضيفه إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف والتي استضافها ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

وافتتح النجم الأوروغواياني لويس سواريز أول أهداف المباراة في الدقيقة الحادية والأربعين، وعاد سواريز ليعزز ثنائيته الشخصية ولفريقه في الدقيقة الثامنة والخمسين مستغلاً عرضية كاراسكو.

وقلص الضيوف الفارق برأسية لوكاس بوبي في الدقيقة الحادية والستين، لينهي المهاجم العائد دييغو كوستا الثلاثية من علامة الجزاء قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، ليرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى تسع وعشرين نقطة في صدارة الترتيب متقدماً بفارق ثلاث نقاط على ريال سوسيداد وريال مدريد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك