بثلاثية في شباك “إلتشي”.. أتلتيكو مدريد يعزز صدارة الليغا

عزز أتلتيكو مدريد صدارة الليغا بفوزه على ضيفه إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف والتي استضافها ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

وافتتح النجم الأوروغواياني لويس سواريز أول أهداف المباراة في الدقيقة الحادية والأربعين، وعاد سواريز ليعزز ثنائيته الشخصية ولفريقه في الدقيقة الثامنة والخمسين مستغلاً عرضية كاراسكو.

وقلص الضيوف الفارق برأسية لوكاس بوبي في الدقيقة الحادية والستين، لينهي المهاجم العائد دييغو كوستا الثلاثية من علامة الجزاء قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، ليرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى تسع وعشرين نقطة في صدارة الترتيب متقدماً بفارق ثلاث نقاط على ريال سوسيداد وريال مدريد.

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