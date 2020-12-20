فالنسيا يوقف انتصارات برشلونة.. وميسي يعادل رقم بيليه التاريخي

تقرير 218

انتصار ثالث على التوالي، هذا ما كان يطمح له ليونيل ميسي ورفاقه عندما استضافوا في الكامب نو ضيفهم فالنسيا العنيد والمتراجع في الآونة الأخيرة.

سيطرة أصحاب الأرض كانت واضحة في بدايات الشوط الأول حتى انتفضت الخفافيش، وشهدت الدقيقة السادسة والعشرون أبرز الفرص للضيوف لكنّ تدخل تير شتيغن أبعد الخطر الذي جاء بهدف أول لفالنسيا عبر المدافع مختار دياكابي في الدقيقة التاسعة والعشرين.

الضيوف حاولوا زيادة الغلة بفرصة أخرى كان لها شتيغن بالمرصاد، وفي دقائق الشوط الأول الأخيرة حاول أنطوان غريزمان التعديل لكن غايا قام بعرقلته وتحتسب ضربة جزاء للفريق الكاتالوني، كما طُرد الظهير الأيسر لفالنسيا قبل أن يعدل الحكم عن قراره بعد مراجعة الفار.

ميسي استعد وسدد ضربة الجزاء ليتصدى لها حارس فالنسيا في موقف أصلحه النجم الأرجنتيني بسرعة بعدما عادت الكرة له برأسه مُسجلا التعادل ومعادلا به رصيد أهداف الأسطورة بيليه مع فريق واحد بـ643 هدفا لينتهي الشوط متعادلا.

في الشوط الثاني المحاولات لم تترجم لأهداف حتى أبهر المدافع الأوروغواياني الشاب آراخاو كل المتابعين بهدف ثان بطريقة رائعة، وحاول فالنسيا حتى أثمرت فرصه بهدف التعادل والعودة لنقطة البداية عبر ماكسيميليانو غوميز في الدقيقة السبعين بعد خطأ في تمركز الدفاع ليفشل ميسي ورفاقه في تحقيق المراد مرة جديدة خلال الموسم.

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