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آرسنال يواصل تراجعه في البريمرليغ.. وإقالة “أرتيتا” تلوح في الأفق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل آرسنال نتائجه المتعثرة في الفترة الأخيرة بعدما خسر مباراته الثامنة هذا الموسم وجاءت أمام مضيفه إيفرتون بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الرابعة عشرة من البريمرليغ.

وتقدّم التوفيز في النتيجة منذ الدقيقة الثانية والعشرين بهدف المدافع روب هولدينغ بالخطأ في مرمى فريقه، وعدّل الإيفواري نيكولاس بيبي النتيجة للغانارز من علامة الجزاء في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وأضاف المدافع الكولومبي ياري مينا الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لتنتهي المباراة بفوز إيفرتون.

وتوقف آرسنال عند أربع عشرة نقطة في المركز الخامس عشر مُعقّداً وضعية مدربه ميكيل أرتيتا في قيادة الفريق الفترة المقبلة، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى ست وعشرين نقطة في المركز الثاني مؤقتاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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