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على وقع “حماس جمهوره”.. الاتحاد يستعد لمواجهة بيراميدز المصري

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاض الاتحاد حصة تدريبية في مقره بناديه بحضور حشد من الجمهور الذي اجتمع لتشجيع الفريق والرفع من الروح المعنوية، قبل الموعد والرحيل إلى العاصمة المصرية القاهرة لمواجهة بيراميدز لحساب الدور الإثنين والثلاثين من الكونفدرالية.

الاتحاد الذي أقصى فريق هورسيد الصومالي في الدور الماضي بفوزه عليه ذهابا بأربعة أهداف لهدف وتفوقه إيابا بثلاثية نظيفة، يسعى جاهدا لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب والمنافسة بشكل رسمي على ورقة التأهل وإقصاء وصيف النسخة الماضية من الكونفدرالية.

الاتحاد بتشكيلة شابة واعدة يقودها البرتغالي دا كوستا استعد طوال الأيام الماضية لهذه المواجهة الأفريقية في طرابلس، بحصص تدريبية مكثفة والطموح يحذو لاعبيه لتسجيل التأهل الذي سيعطي دفعة كبيرة لممثل ليبيا في المنافسات الأفريقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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