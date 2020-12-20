على وقع “حماس جمهوره”.. الاتحاد يستعد لمواجهة بيراميدز المصري

خاض الاتحاد حصة تدريبية في مقره بناديه بحضور حشد من الجمهور الذي اجتمع لتشجيع الفريق والرفع من الروح المعنوية، قبل الموعد والرحيل إلى العاصمة المصرية القاهرة لمواجهة بيراميدز لحساب الدور الإثنين والثلاثين من الكونفدرالية.

الاتحاد الذي أقصى فريق هورسيد الصومالي في الدور الماضي بفوزه عليه ذهابا بأربعة أهداف لهدف وتفوقه إيابا بثلاثية نظيفة، يسعى جاهدا لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب والمنافسة بشكل رسمي على ورقة التأهل وإقصاء وصيف النسخة الماضية من الكونفدرالية.

الاتحاد بتشكيلة شابة واعدة يقودها البرتغالي دا كوستا استعد طوال الأيام الماضية لهذه المواجهة الأفريقية في طرابلس، بحصص تدريبية مكثفة والطموح يحذو لاعبيه لتسجيل التأهل الذي سيعطي دفعة كبيرة لممثل ليبيا في المنافسات الأفريقية.

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